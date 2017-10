Luciano D'Onofrio weet niet waarom Standard hem niet terughaalde: "Ego's hielden het misschien tegen"

Luciano D'Onofrio is een man met ambitie. De vice-voorzitter en sportief directeur wil van Royal Antwerp een grote club maken. Stamnummer 1 verrasste deze zomer vriend en vrijand door hem aan te stellen. Clubs als Anderlecht en Standard werden namelijk meermaals genoemd.

"Bij Anderlecht zag een deel van het bestuur het niet zitten dat ik kwam", vertelt D'Onofrio in Sport/Voetbalmagazine. Ook Standard had hem niet meer nodig, ondanks successen in het verleden. van 2004 tot 2011 was hij vice-voorzitter in Luik en veroverde de club zijn eerste landstitel in 25 jaar.

"De voetbalwereld is heel speciaal. De sport is zo gemediatiseerd dat het snel ego's maakt. Ik begrijp niet hoe ik zou kunnen storen, maar ego's hielden mijn komst misschien wel tegen", vertelt D'Onofrio