Op dit uur mag het wat meer zijn: vriendin Antwerp-speler doet gooi naar opperwag-titel met inkijkje in haar leven

door Redactie



Sevgi Kankotan is de vriendin van Geoffry Hairemans

Foto: © Instagram.com

Antwerp en Zulte Waregem sloten speeldag 10 in de Jupiler Pro League af. Waar we lange tijd dachten dat Essevee 'de battle of the wags' altijd zou winnen met Luna Stevens, de vriendin van Sandy Walsh, zijn we nu aan het twijfelen. Met dank aan ... Sevgi!