Is Oulare nu vertrokken? "Eens hij die stap kan zetten, heeft hij uitzicht op een hele mooie carrière."

Obbi Oulare kon dit weekend eindelijk weer spelen voor Antwerp. Zijn laatste wedstrijd dateerde van 19 augustus op het veld van KV Mechelen. Daar loopte hij een spierscheur in de quadriceps op. Zijn blessuregevoeligheid is altijd al een probleem geweest. Dat vindt ook Philippe Clement, die de targetspits van 'The Great Old' reeds onder zijn hoede had als T2 van Club Brugge tijdens het seizoen 2015-2016.

Blessuregevoeligheid

Hij verklaart in het Het Laatste Nieuws hieromtrent: “Zijn blessuregevoeligheid was een probleem. We zijn heel veel met hem bezig geweest om dat op te lossen. Hij kon op dat moment onmogelijk 90 minuten lang een hoog niveau halen. Dat is nog steeds zijn grootste werkpunt. Misschien was hij achteraf bekeken beter wat langer bij Club gebleven. Dat heeft hij zelf ook al toegegeven."

Ruwe diamant

Over zijn kwaliteiten twijfelt Clement echter niet: "Het potentieel heeft Obbi. Daar is iedereen het over eens. Alleen is het geen geheim dat hij nog wat dingen bij te schaven heeft. Dat weet hij zelf ook maar al te goed. Eens hij die stap kan zetten, heeft hij uitzicht op een hele mooie carrière.”