Genk reageert op heisa rond 'sekstracker': "Helemaal niet om de spelers te controleren én keuze is vrij"

Er kwam heel wat reactie op, onder meer van spelers zelf die in Het Laatste Nieuws hun beklag deden. De club zou immers kunnen controleren wanneer de jongens aan 'bedsport' deden.

Genk reageert nu op de heisa. "Naar aanleiding van berichtgeving in de media willen we duidelijkheid scheppen rond het gebruik van de Whoop bij KRC Genk", opent de club in een persbericht.

"De Whoop is een trainingsinstrument dat KRC Genk aanreikt aan haar spelers om hun lichaam beter te leren kennen en op te volgen. Het item is een onderdeel van de uitgebreide fysieke begeleiding van de spelersgroep, net zoals voedings –en trainingsschema’s, polar, gps trackers op het veld, enz.."

Keuze is vrij, spelers mogen hem aan en uit doen wanneer ze willen

"De Whoop komt over van de individuele topsport zoals zwemmen en tennis. Je kan hem best vergelijken met een activity tracker, een populair gadget voor jong en oud. Hij meet hartslag, slaap en recuperatie en helpt vooral in aanloop naar een wedstrijd bij het bepalen welke individuele trainingsintensiteit best is voor een speler. Zo past de Whoop in de professionele begeleiding van topsporters."

"Ongeveer de helft van de spelers bij KRC Genk kiest ervoor om de Whoop te gebruiken, hij is dus zeker niet verplicht. Hij wordt vooral gesmaakt door de jongere spelers in de groep. De vergelijking met een enkelband slaat nergens op, al was het maar omdat de spelers de Whoop aan en uit doen wanneer ze willen."