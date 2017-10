Opmerkelijk: Genk-spelers voelen zich criminelen door polsband: "Club weet zelfs wanneer we seks hebben"

Ik voel me een gevangeneDeel deze quote:

"Criminelen dragen een enkelband, bij Genk is het een polsband. Ik voel me net een gevangene", aldus een andere anonieme speler. Een collega verwoordt het zo: "Op de club weten ze zelfs wanneer we seks hebben."

In de polsband zit wel geen GPS, KRC Genk weet dus niet waar hun spelers zich ten allen tijde bevinden en dat is misschien maar goed ook.