Leko heeft zijn mening over de rivaliteit tussen Antwerp- en Club Brugge-fans: "Beste twee clans van het land"

Daarvoor haalde hij de loftrompet boven. "Kijk, Club Brugge en Antwerp zijn de twee ploegen met misschien wel de beste fans van het land. Dat zorgt voor passie en energie, maar ik wil die elke match op het veld zien. Op de tribunes verwacht ik Fair-Play", zei hij op zijn persconferentie vrijdag.

De twee ploegen hangen een verschillende stijl aan. "Club en Antwerp kennen veel verschillen, maar ook heel wat gelijkenissen. Ik heb hun laatste wedstrijden gezien: ze gaan uit van het collectief, zijn strijdvaardig, hebben loopvermogen, passie, een goede coach."

Op kwaliteit alleen gaat het niet lukken tegen Antwerp

Club wil wel iets dominanter spelen. "Veel van die zaken vind je bij Club ook terug, alhoewel we op een andere manier opbouwen en kansen creëren. We zullen alleszins power moeten brengen en 95 minuten lang scherpte en discipline moeten tonen, want op kwaliteit alleen zal het niet lukken."

