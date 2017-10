Gerkens legt verschil tussen trainers uit: "Het klopt dat onder Weiler de nadrukkelijke loop- en passlijnen niet aanwezig waren"

René Weiler haalde hem, maar Vanhaezebrouck gebruikt hem in een systeem waar toch meer looplijnen aan te pas komen. "Bij STVV leunde de visie van Ivan Leko meer aan bij die van Vanhaezebrouck, maar René Weiler bewees dat zijn methode ook kan werken. Hij werd toch kampioen. Maar het klopt dat onder Weiler de nadrukkelijke loop- en passlijnen niet aanwezig waren", geeft hij toe in Het Nieuwsblad.

Al wil hij ook niet gezegd hebben dat ze niet wisten wat te doen in balbezit. "Dat is een brug te ver. Als speler bij Anderlecht moet je ook zelf initiatief nemen, maar onder Vanhaezebrouck wordt wel alles tot in de puntjes uitgelegd. Iedereen weet perfect wat hij moet doen en als het dan even wat moeilijk loopt of je speelt op een positie die je niet gewoon bent - zoals ik als tweede spits - dan kun je daar altijd op terugvallen."

Hoe stroef de relatie tussen Kums en Weiler ook was, je kunt Sven niets verwijten

Voor Sven Kums, één van zijn betere vrienden, was het vertrek van Weiler wel een opluchting. "Een verschil in voetbalvisie en ik zat tussen twee ­vuren: Weiler die mij haalde en Kums die mijn vriend is. Maar hoe stroef de relatie tussen Kums en Weiler ook was, je kunt Sven niets verwijten. Ik hoorde hem nooit een onvertogen woord zeggen en elke dag zat hij als eerste in de gym. Chapeau dat hij zo professioneel bleef.”