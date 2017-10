Staelens over polyvalentie Anderlecht-speler: "Evident is dat toch niet"

Hoe meer posities een speler zou kunnen spelen, hoe beter. Zo lijkt Hein Vanhaezebrouck toch te denken. Dendoncker speelde tegen KV Mechelen en PSG op de plaats van de geblesseerde Uros Spajic. Mogelijk morgen tegen KRC Genk ook.

Ex-Club Brugge en Anderlechtspeler Lorenzo Staelens denkt er het zijne van. "Ik maakte het in mijn carrière ook mee dat de trainer me gewoon zette waar hij me nodig had. Voor een speler die gewoon is om op het middenveld te spelen en dan moet depanneren in de verdediging, is dat zeker niet evident", vertelt Lorre aan Het Laatste Nieuws.