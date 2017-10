Mpoku tevreden: "We hadden drie doelen gesteld vooraf, we hebben er twee behaald"

Standard leverde een goede prestatie zonder echt uitzonderlijk te moeten spelen op le Cannonier. "We mogen tevreden zijn maar moeten nu zeker niet overmoedig worden. Er komen nog veel wedstrijden en we moeten proberen deze mentaliteit aan te houden", vertelde Mpoku tegen de camera's.

De linkerflankspeler beweerde dat de Rouches vooraf drie doelen hadden gesteld: "Scoren in de eerste en tweede helft, geen tegendoelpunten slikken en met de drie punten naar Luik terugkeren". We hebben twee van de drie gehaald dus we mogen niet ontevreden zijn."

Door de zege klimt Standard naar de linkerkolom in de stand. De club wil in de maand december deel uitmaken van de top 6 in de Jupiler Pro League.