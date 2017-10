De Ridder gefrustreerd ondanks droomstart en nieuw puntengewin: "Soms denk ik dat we bang zijn om te winnen"

Los van het voetballend vermogen moet je grinta hebben, en dat ontbrak vandaag - Steve De Ridder Deel deze quote:

In de tweede helft waren er op de gelijkmaker na nauwelijks kansen. "Charleroi speelde goed tussen de lijnen en het was toch wel wat frustrerend dat wij daar geen antwoord op hadden. Ondanks het gebrek aan kansen bleven ze wel degelijk voetballen en wij niet."

Vergeten winnen

Een punt tegen de tweede in de stand, maar tevreden? "Nee, helemaal niet. Na die snelle opener krijgen we nog minikansjes. Dan is Charleroi eigenlijk rijp voor de slachtbank, maar dat gebeurt dan niet. Soms denk ik dat we bang zijn om te winnen. Het is niet de eerste keer tegen een topploeg dat we vergeten om het af te maken", besluit De Ridder.