Dutoit draagt ex-club nog steeds een warm hart toe: "Dat zal ik nooit vergeten"

Wellicht zal Dutoit weer genoegen moeten nemen met een plaats op de bank. Na Yves Vanderhaeghe geeft nu ook Adnan Custovic de voorkeur aan Mike Vanhamel. De 29-jarige Franse doelman speelde nog geen minuut dit seizoen. Vorig seizoen kwam hij na zijn overgang van Sint-Truiden in januari nog aan 14 wedstrijden bij KVO.

Dutoit stond 2,5 seizoen onder de lat bij STVV en draagt de Kanaries nog steeds een warm hart toe. "Ik heb alleen maar mooi herinneringen aan de club.

Kampioen spelen in tweede, twee keer verkozen worden tot speler van het jaar, ... Dat zijn allemaal dingen die ik nooit zal vergeten en waar ik de fans niet genoeg voor kan bedanken. De fans zitten voor altijd in mijn hart", vertelt de doelman in Het Nieuwsblad.









