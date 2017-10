Oulare vervloekte Horvath en zag dat er meer in zat: "Ik wéét hoe moeilijk het is om hier geen 5-0 te krijgen"

Ik kon die bal niet beter koppen -Obbi Oulare Deel deze quote:

Antwerp deed het inderdaad goed en gaf weinig weg, op een open kans van Wesley na. Oulare had daarna nog de beste kans met de kop, maar Horvath pakte uit met een fenomenale save.

"Ik denk dat ik hem niet beter kon koppen", ging de voormalige aanvaller van Club Brugge verder. "Het is gewoonweg een wereldsave. Fair enough. Al hebben we echt het gevoel dat we meer verdienden."