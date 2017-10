Commissaris raakte zwaargewond tijdens de rellen in Brugge: baksteen vol in zijn gezicht, hele tijd buiten strijd

Commissaris D.V. had als liaisonofficier de leiding oer de beveiligingsoperatie ter plekke, maar kreeg in het gewoel een baksteen vol in het gezicht. "Hij zal zeker een tijdje buiten strijd zijn", laat woordvoerder Peter De Waele aan Het Laatste Nieuws weten.

"De commissaris liep een barst in zijn kaakbeen op, schade aan zijn gebit en ook zijn lippen moesten genaaid worden."

De Brugse politie onderzoekt nu op basis van camerabeelden wie de commissaris zo zwaar toetakelde. Bij de 120 hooligans die werden aangehouden waren zeven Nederlanders en één Fransman betrokken. Zij werden maandag opnieuw vrijgelaten.