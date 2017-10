Genkse sterkhouder is gegeerd wild in Europa: "Ja, er is al contact geweest"

door Maarten Cattaert



Enkele buitenlandse clubs zijn geïnteresserd in Genk-speler Sander Berge

Foto: © photonews

Vorig seizoen was Sander Berge een van de lichtpunten bij Genk. De Limburgers konden in het tussenseizoen de 19-jarige Noorse middenvelder in de Luminus Arena houden, maar er zijn kapers op de kust.