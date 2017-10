Makelaar Stanciu dreigde met vertrek, Vanhaezebrouck legt uit waarom hij de man van 10 miljoen nog nauwelijks liet meedoen

Op zijn persbabbel dinsdag verdedigde Vanhaezebrouck waarom Stanciu tot dusver slechts 17 minuten meedeed. "Ik zie dat hij hard werkt, misschien wel te hard", begon de coach zijn discours.

Juiste keuzes maken

"Nicolae wil zich altijd opwerpen en beslissend zijn. Daardoor neemt hij soms de foute beslissing of verstuurt hij een bal die verloren gaat. Hij moet goed aanvoelen wanneer hij een beslissende actie moet maken en wanneer hij gewoon de bal in de ploeg moet houden. Daar kan hij in groeien."

Druk maakt Vanhaezebrouck zich niet over de dreigende taal van zijn makelaar. "Ik heb er met Nicolae over gesproken en merk niet dat hij ongeduldig is. Zijn entourage is dat misschien wel."

