Dennis nu al een sensatie bij Club Brugge, maar nog geen spoor van Masovic en McGree: "We hadden hetzelfde verwacht, maar..."

De komst van de ruwe diamant is een voltreffer voor blauw-zwart, maar niet elke talent dat de vicekampioen deze zomer aantrok, staat er meteen. Riley McGree en Erhan Masovic, allebei 18, speelden nog niet in de hoogste klasse.

"Masovic is een van de grootste talenten van Servië, McGree van Australië. Je hoopt dat die direct klaar zijn voor een nieuwe stap, zoals Dennis, maar dat is niet zo", beseft CEO Vincent Mannaert in Sport/Voetbalmagazine. "We moeten dus wat geduld hebben."

Verschil met eigen jeugd

Club wil hieruit leren. "Intern heb ik al gezegd dat we ons de volgende keer nog beter de vraag moeten stellen of het verschil met wat we hebben groot genoeg is om de investering te doen? Als we het uitlenen beperken, moet je die zelfreflectie hebben."