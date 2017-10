Huurling spreekt bijzonder stoere taal: "Bij Anderlecht stond ik nu in de basis"

Idrissa Doumbia trok naar de ploeg van Francky Dury en doet het uitstekend bij Zulte Waregem. Her en der wordt de vergelijking al gemaakt met Cheikhou Kouyaté, die paars-wit uitleende aan KV Kortrijk en nadien het mooie weer maakte in het Astridpark. Uiteindelijk versierde de Senegalees een transfer naar Premier League-club West Ham United.

"Manchester City is mijn favoriete club. Het moet heerlijk zijn om naast Kevin De Bruyne te spelen", vertelt Doumbia in Het Nieuwsblad. "Maar dat is voor later, ik moet nog véél stappen zetten. Ik ben intussen al zo’n 40 procent vooruitgegaan. Zoals ik nu speel, zou ik titularis zijn bij Anderlecht, zeker weten. Maar het enige wat nu telt, is Zulte Waregem."

Afgeremd bij Anderlecht

Aan de Gaverbeek pikt hij de zaken snel op van succestrainer Dury. "Hij legt alles uit tot in de kleinste details en benadrukt mijn kwaliteiten: Je kán het. Bij Anderlecht remden ze me af. Ik speel ook elke match, dat geeft een heel ander gevoel. Het combinatievoetbal is ook op mijn lijf geschreven en ik krijg hier alle aandacht en liefde die ik nodig heb. C’est parfait!"

Volg Anderlecht - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.