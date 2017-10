Dé kans voor Zulte Waregem op 0-1, maar Kaya mist...: "Schuldig voelen? Dit kan gebeuren"

door Johan Walckiers vanuit Anderlecht

door

Onur Kaya voelde zich niet schuldig na het missen van zijn strafschop

Foto: © photonews

Als Zulte Waregem op 0-1 was gekomen, wilden we het wel nog eens gezien hebben... Maar Onur Kaya liet een unieke mogelijkheid liggen vanop elf meter nadat Trebel De Pauw had getorpedeerd. Voor ons niet met al te veel vertrouwen ingeschoten, maar daar had de creatieveling een andere mening over.