Sleutelpion legt uit waarom hij momenteel geen nieuw contract wil tekenen bij Anderlecht

Anderlecht heeft met Dendoncker een gelijkaardig carrièreplan als met Tielemans voor ogen. Nog een jaartje de pannen van het dak spelen in het Constant Vanden Stockstadion en vervolgens langs de grote poort vertrekken.

Herman Van Holsbeeck benadrukte na de woelige transferzomer dat men het contract van Dendoncker gaat openbreken, om hem te belonen voor zijn knalseizoen. Zover kwam het echter nog niet.

Geen fout signaal geven

"Ik heb gezegd dat ik momenteel geen nieuw contract wil tekenen omdat ik niet het signaal wil geven dat het geld is dat ik wil. We praatten niet echt over geld, maar vooral over de situatie zoals ze op dat moment was", legt Dendoncker in Sport/Voetbalmagazine de situatie uit.

"Herman zei toen dat hij eerst wil zien dat ik er mentaal helemaal klaar voor ben om er opnieuw voor te strijden en weer goed te spelen. We besloten het wat tijd te geven."

