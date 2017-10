"Stuur Teo naar Beveren en haal Thelin terug" - Maar wat denkt de Zweedse spits zelf over zijn toekomst bij paars-wit?

door Aernout Van Lindt

Isaac Kiese Thelin is on fire. Dat is het minste wat je kan zeggen na 7 goals en 4 assists in zes wedstrijden bij Waasland-Beveren. Hij doet daarmee beter dan welke spits bij Anderlecht dan ook. En dus gaan er stemmen op ... Maar wat denkt hij er zelf van?