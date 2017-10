Anderlecht heeft een probleem Teodorczyk: van kwaad naar erger

Anderlecht betaalde 4,5 miljoen euro aan Dinamo Kiev en gaf Teo een loon van zo'n slordige 1,6 miljoen euro per jaar. Met de bedoeling om hem voor meer dan 10 miljoen te kunnen verkopen. Die transfersom is op dit moment slechts een verre droom meer voor Herman Van Holsbeeck.

Hein Vanhaezebrouck wil zijn spits zo lang mogelijk in bescherming nemen omdat hij in potentieel de enige is die in zijn systeem de bal zou kunnen bijhouden. Maar ook dat zit er niet meer in. Het krediet van de Pool is dan ook in sneltempo aan het opgeraken. Zeker als hij dan ook nog kansen zoals tegen Zulte Waregem mist.

Weinig alternatieven

"Hij was inderdaad ongelukkig in zijn acties", zei Vanhaezebrouck op milde toon. "Dat kan wel eens gebeuren. Hij moet uit die dip geraken, maar dat is niet zo makkelijk."

Het probleem is dat Vanhaezebrouck niet veel andere opties heeft. Harbaoui is dan wel dodelijk in de box, maar is ook niet de aanvaller die constant in het spel betrokken kan worden. En Beric? Tja, die hebben we dit seizoen nog niet kunnen zien. In de bovenste schuif ligt hij dus ook niet.