Het plannetje van Kortrijk klopt... tot het misgaat: "We hebben het gewoon zelf verkloot"

"Het is weer hetzelfde verhaal: we komen voor... en we geven het weg", begint D'Haene na het verlies in Beveren. "De ontgoocheling is heel groot."

We moeten gewoon de kopjes bij elkaar steken, positief blijven en de negatieve punten eruit halen "Ik vond ons goed spelen in de eerste helft. De tweede beginnen we zelfs met dat doelpunt, maar dan zakken we weer helemaal weg. Ik weet niet wat er gebeurde. Bang, denk ik. Dan zakt iedereen z'n broek af." Verantwoordelijkheid Vanzelfsprekend waren we ook benieuwd hoe het nu zat met trainer Yannis Anastasiou. D'Haene repliceerde met een niet mis te verstane boodschap. "Wij, de spelers, zijn verantwoordelijk. De tactiek van de trainer hielp wel, maar we hebben het gewoon zelf verkloot", besloot hij.