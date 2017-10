Analist schiet Horvath te hulp: "Die bal gaat bij 9 van de 10 doelmannen binnen"

Voor De Coninck was de vrije schop van Malinovskiy veel te verrassend. "Voor mij ging Horvath bij die goal niet in de fout, tenzij je weet dat die bal daar gaat komen. Hij moet een heel doel verdedigen en verwacht een voorzet. De curve van die bal is indrukwekkend, ik schat dat die bal bij negen op de tien keepers binnengaat", zegt hij in HLN.

Volgens De Coninck creëert Club Brugge het keepersprobleem ook zelf. "Het accent bij Horvath ligt te veel op zijn zogezegde fouten of verkeerde timing - dat heeft hij wel af en toe - maar het is niet eenvoudig voor zo'n jonge gast om bij die perceptie overeind te blijven. Zo maakt de club er zelf een probleem van."