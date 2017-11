Voetbalellende is relatief: Supporters KV Mechelen geven jonge kankerpatiënt heerlijke avond met hartverwarmende actie

Cis is 12 jaar en mocht tegen Kortrijk mee aanwezig zijn in de middencirkel tijdens de aftrap. De jongeling kreeg afgelopen week bijzonder slecht nieuws.

Het verloop van de kanker waar de jonge Cis al een jaar dapper vecht, is niet zoals gewenst. Een zware dreun voor de moedige kerel. De supporters kwamen dan ook met een spandoek voor Cis én zongen voor hem een liedje.

De 12-jarige jongen mocht mee het veld oplopen met Seth De Witte, de speler waarvan hij fan is. Een mooi gebaar van de familieclub KV Mechelen. Het maakte de nodige indruk en toont nogmaals aan dat voetbal een mooie bijzaak is en dat slecht presteren ook maar relatief is ...