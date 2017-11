Vukovic speelt alle twijfels weg: "Niemand had gezien wat ik kan"

Vier clean sheets op een rij. Dat je aanval niet scoort, zal je als doelman - als je even egoïstisch mag denken - gestolen worden. "Dat doet een mij en de verdediging uiteraard deugd", lachte Danny Vukovic. "Ja, we moeten efficiënter worden vooraan, maar we pakken toch al geen tegengoals meer."

Er begonnen immers al twijfels te rijzen over de Aussie. "Ik heb begin dit seizoen niet gespeeld zoals ik kan spelen. Niemand heeft al gezien wat ik kan. De laatste weken wel al een beetje. Vandaag kon ik belangrijk zijn voor het team. En dat doet me deugd", aldus het sluitstuk van de Limburgers.

Vertrouwen

Maar Vukovic had ook wel excuses. "Ik kom uit een heel andere voetbalcultuur. Het is altijd even wennen als je dan naar een andere competitie gaat. Maar nu heb ik vertrouwen en dat is heel belangrijk voor een doelman. En het groeit met de week."