Dury is aan de slag gegaan met Leya Iseka: "Daar houdt hij niet van" en "Hij zegt dat ik beter kan"

Met vier goals en één assist in 570 minuten mag de van Anderlecht gehuurde spits niet echt klagen. "Het gaat ook niet zo slecht, maar Francky Dury denkt dat ik nog beter kan. Ik zeg ook niet dat het slecht is, maar ik kan beter. Als het zo doorgaat, zal ik zeker niet ontgoocheld zijn..."

Leya Iseka kende een moeilijk vorig seizoen bij de Franse topclub Marseille. "Iedereen weet dat het hard was voor mij. Dat het nu begint te lopen, doet me deugd. Ik heb er hard voor gewerkt en dat loont altijd. Maar Francky wil me nog verbeteren. Hij vindt dat ik nog te veel momenten uit de match verdwijn. En daar houdt hij niet van", zei hij serieus.

Verschil maken

De speelvogel heeft Dury er blijkbaar dus al kunnen uithalen. "Francky kijkt naar het geheel en minder naar het individu. Hij zal blij zijn als ik scoor, maar nog blijer als ik het verschil maak. Op welke manier dan ook..."