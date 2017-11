Leekens na 13 ontslagen trainers: "Belgische coaches kregen lang niet het respect dat we verdienen, kijk naar Hugo Broos"

In het huidige klimaat kan je beter in het buitenland een club trainen, of bondscoach zijn zoals Georges Leekens bij Hongarije. Mac the Knife springt in de bres voor de Belgische oefenmeesters.

"We moeten het Belgische voetbal beter verkopen. Het is niet toevallig dat de Rode Duivels een topniveau halen. Lange tijd hebben Belgische coaches niet het respect gekregen dat we verdienen", vindt Leekens in Het Belang van Limburg. "Ik heb me vaak verwonderd over Belgische ploegen die de voorkeur gaven aan een buitenlandse coach."

Broos als beste voorbeeld

Leekens trekt een parallel met Hugo Broos, die in de herfst van z'n loopbaan de Afrika Cup won met Kameroen. "Ik ben blij dat hij zijn gram heeft gehaald door met Kameroen de Afrika Cup te winnen. Hij heeft in België niet de kansen gekregen die hij verdiende."