KV Mechelen-spelers weten hoe ze uit dal moeten geraken

Colin Coosemans deed een oproep naar zijn ploegmaats. "Kijk, we wisten dat we na die zege tegen Kortrijk nu niet alles ineens gingen winnen. En op Charleroi verliezen is ook geen schande. Wij moeten niet naar de andere ploegen kijken, we moeten gewoon vijftien wedstrijden spelen alsof het elke keer de laatste is. En minstens dertig punten verzamelen", aldus de doelman.

Tim Matthys probeerde het vertrouwen op te krikken. Hij ziet beterschap onder Aleksandar Jankovic. "We hebben heel goed gewerkt op training de laatste twee weken. De coach heeft het goed aangepakt door eerst het mentale op te krikken. Hij weet hoe hij de spelers moet motiveren", knikte het ouderdomsdeken.