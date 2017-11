Antwerp knoopt weer aan met de zege: "De voetballende oplossing gezocht"

Jelle Van Damme en maats konden nog eens de nul houden. "Het was zeker geen gemakkelijke wedstrijd en we hadden het moeilijk tegen Eupen. Het is een ploeg dat heel goed kan voetballen, dus moesten we goed verdedigen en goed georganiseerd staan en dat is vooral de eerste helft goed gelukt", aldus Van Damme na de wedstrijd.

In de tweede helft zette Antwerp meer druk naar voor. "We probeerden er na de pauze meer uit te komen en de voetballende oplossing te zoeken. Dat we dan op het einde nog de drie punten pakken is goed meegenomen. Vandaag punten pakken was het belangrijkste."