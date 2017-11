Kortrijk is voorzichtig voor bekerduel met Antwerp en let goed op bij ticketverkoop

door Johan Walckiers

door

KV Kortrijk probeert Antwerp-fans in de thuisvakken te vermijden

Kortrijk is op zijn hoede voor het bekerduel met Antwerp. De ticketingdienst bekijkt streng aan wie er kaarten verkocht worden. Ze willen immers geen supporters van The Great Old in hun thuisvakken.