Brugge houdt zich klaar voor dé risicomatch van het jaar

Beide teams zijn immers in vorm, dat blijkt ook uit de stand. Club is de fiere leider en promovendus Antwerp beleeft een sprookje op de vierde plek.

Bij de Bruggelingen zijn er wel wat afwezigen. Limbombe zal niet tegen zijn broer in actie komen na zijn domme rode kaart tegen Oostende en Clasie, Poulain en Denswil zijn out. Die laatste zit wel in de selectie, maar er zou geen risico genomen worden.

Selectie Club Brugge

Antwerp zit op een roze wolk na de mooie 3-0 overwinning tegen Zulte Waregem. Die zege spoelde de teleurstelling van de nederlaag bij Waasland-Beveren helemaal weg. Het rekent opnieuw op ex-Bruggeling Oulare voor de doelpunten.

Selectie Antwerp werd niet meegedeeld.

Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30.