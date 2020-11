Waasland-Beveren gaat op zoek naar tweede overwinning van het seizoen tegen Cercle Brugge

Om 18u30 staat er een wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Cercle Brugge op het programma in de Jupiler Pro League. Opnieuw een belangrijke wedstrijd voor de Waaslanders, want zij gaan op zoek naar hun tweede overwinning van het seizoen.

Er zijn geen coronabesmettingen meer bij Waasland-Beveren, maar Nicky Hayen mist wel enkele spelers door blessures. Zo zijn, volgens de officiële site van de Waaslanders, Albanese, Gamboa, De Mey, Vieira en Van De Wiel er niet bij. Ook Bizimana ontbreekt in de selectie, omdat hij de resultaten van zijn laatste coronatest nog niet heeft gehad.

Cercle Brugge draait voorlopig een rustig seizoen en staat op de 10de plaats in het klassement. Bij hen wordt het vanavond onder meer uitkijken naar Ike Ugbo. De Engelse aanvalller, die wordt gehuurd van Chelsea, scoorde al 5 doelpunten in 9 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Gaat Cercle Brugge met de drie punten aan de haal of pakt Waasland-Beveren haar tweede overwinning van het seizoen?