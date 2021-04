Cercle Brugge mag zich niet aan cadeautjes verwachten tegen OHL zaterdagmiddag

Met nog twee wedstrijden voor de boeg, hebben heel wat ploegen er nog alle baat bij om voor de volle buit te gaan. Ook Cercle Brugge en OHL zullen in het Jan Breydelstadion het beste van zichzelf moeten geven zaterdagmiddag.

Cercle Brugge

Voor de thuisploeg staat alles in het teken van operatie redding. De vereniging staat voorlopig op een veilige 16e plaats in het klassement, maar ze hebben slechts één punt voorsprong op voorlaatste in de stand Moeskroen. Elk punt dat erbij komt, kan de redding betekenen voor de troepen van Yves Vanderhaeghe.

Een selectie heeft de trainer van Cercle Brugge nog niet vrijgegeven, het is wel zeker dat Dimitar Velkovski erbij zal horen. Hij kreeg dan wel een rode kaart tegen Beerschot maar omdat Cercle opnieuw in beroep gegaan is tegen de sanctie, mag hij nog spelen. Groenzwart won overigens tegen Beerschot, een ferme opsteker voor de laatste twee wedstrijden van het seizoen. Winst tegen OHL betekent dat Cercle al zeker niet laatste wordt en dus niet rechtstreeks kan zakken. Als Moeskroen dan niet kan winnen van Antwerp, is Cercle helemaal zeker van nog minstens één jaar in 1A.

OH Leuven

Maar Cercle zal de overwinning niet cadeau krijgen van OH Leuven en Marc Brys. De promovendus doet immers nog mee voor een play off 2-ticket en zou het reeds zeer mooie heel graag beloond willen zien met een plekje in de top 8.

Daarvoor hebben de Leuvenaars alles in eigen handen. Winst tegen Cercle Brugge en Waasland-Beveren, notabene nummers 16 en 18 in de stand, bekent dat OHL gegarandeerd bij die top 8 zit.

Al loopt het de voorbije weken wel wat moeizamer voor OHL met een verliespartij tegen Racing Genk en een gelijkspel tegen Mechelen en Eupen. "Maar de honger is groot. Deze groep wil zichzelf belonen", klinkt het bij Marc Brys.

