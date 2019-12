Maximumprijzen voor bezoekende supporters in 1B voor volgend seizoen zijn bekend

De Belgische profclubs hebben dinsdag in Brussel een akkoord bereikt over een maximumprijs die aan bezoekende supporters gevraagd mag worden om een uitwedstrijd in de Proximus League bij te wonen.

Voor overdekte zitplaatsen mag een 1B-club maximaal 15 euro vragen aan de bezoekers. Het plafond voor alle andere tickets bedraagt 10 euro. Het voorstel ligt al een tijdje op tafel. Vorig seizoen liepen de discussies daaromtrent hoog op, omdat de ticketprijzen in het bezoekersvak van KV Mechelen en Beerschot een pak hoger lagen dan bij pakweg Tubeke of Union. Die onvrede is vanaf volgend seizoen definitief van de baan. Als je op verplaatsing beschut wilt zitten, betaal je hoogstens 15 euro per toegangskaartje. Voor niet overdekte zitplaatsen en alle staanplaatsen mogen 1B-clubs vanaf volgend jaar maximaal 10 euro vragen. De ticketprijzen voor bezoekende fans in 1B variëren momenteel van 5 euro (Union) tot 20 euro (Beerschot).