Fans Union geloven erin tegen KV Kortrijk: "Zou ook boost geven richting competitie"

Union SG kan tegen KV Kortrijk als ploeg uit de Proximus League toch wel een beetje geschiedenis schrijven.

Union SG speelde vorig seizoen al de halve finales van de Beker van België - waarin het eruit vloog tegen KV Mechelen - en ook dit seizoen zouden ze, mits een thuiszege tegen KV Kortrijk, opnieuw in dat stadium kunnen raken.

"In de competitie is het een beetje te weinig momenteel. Dat is toch het gevoel dat leeft: het lukt allemaal net niet, we wringen veel kansen de nek om en er is geen constante. Eerst winnen we een mooie match, de week nadien verspelen we dan opnieuw domme punten. Het is niet regelmatig genoeg."

Boost richting 1B

"Toch blijven we geloven in die tweede periode", aldus Antoine van de Union Bhoys. "En we kijken ook uit naar dat duel in de Beker van België. Kortrijk is Standard of Club Brugge niet, dus we hebben een kaart uit te spelen in die wedstrijd en het zou enorm zijn om opnieuw bij de laatste vier te raken."

"Ik vind dat we erin mogen geloven en de supporters zullen zeker en vast present tekenen in het Dudenpark om onze ploeg te steunen en ze voorbij De Kerels te schreeuwen. Een succes zou ons ook voor die laatste wedstrijden in 1B een boost kunnen geven."