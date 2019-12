Vierde Premier League-club meldt zich voor Antwerp-verdediger Buta

Leicester City is de vierde club uit de Engelse hoogste voetbalklasse die Aurelio Buta op haar verlanglijstje heeft staan.

Antwerp-verdediger Aurelio Buta kan rekenen op heel wat interesse uit de Premier League. Nadat eerder al Wolverhampton, Watford en Southampton hem volgden is nu ook Leicester City gegadigde partij om hem over te nemen. Dat meldde Gazet van Antwerpen woensdagochtend.

Buta (22) is een vaste waarde op de rechtsachter bij de Great Old. Hij miste een competitiewedstrijd en in de returnmatch tegen AZ in de Europese barrages was hij geschorst.

Leicester City volgt Buta in het geval dat Ricardo Pereira zou vertrekken. Tottenham is namelijk geïnteresseerd.