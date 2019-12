Bölöni ziet twee zeer verschillende helften en staat ook stil bij voordeel van Antwerp ten opzichte van Standard

Uiteraard werd László Bölöni vragen voorgeschoteld over wat er allemaal gebeurde aan het eind van Standard - Antwerp, maar veel liever had de coach van de bezoekers het over het sportieve. Daar had hij ook goede redenen voor, al toonde Bölöni zich ook kritisch over de mindere dingen.

Zo was het in de eerste 45 minuten vaak net niet scherp genoeg. "We geraakten niet in ons ritme. We waren niet op de afspraak in de duels. We kwamen vaak te laat en lieten ons te gemakkelijk uitschakelen. Het was 1-0 aan de rust. De score had ook hoger kunnen oplopen. Dat had op dat moment terecht geweest voor Standard."

Bijsturen tijdens de pauze

Er moest dus wel één en ander bijgestuurd worden. "We hebben een aantal zaken beter kunnen regelen tijdens de rust. We hebben ook enkele wijzigingen doorgevoerd. Als je 1-0 achter staat, neem je ook alle risico's. Na de tweede helft die we speelden, vind ik onze kwalificatie verdiend."

Dat Standard in de slotfase geen al te frisse indruk meer gaf, was Bölöni ook niet ontgaan. "Standard had ook een dag minder herstel na het spelen van de vorige wedstrijd", haalde de Roemeen aan. "Dat is ook zwaar. Op het einde van het jaar gaat vermoeidheid ook een rol spelen."