Verdiende kwalificatie Antwerp: "Ritchie had die fles champagne moeten krijgen"

Antwerp plaatste zich na een waanzinnige partij voor de halve finales van de Beker van België. The Great Old was er meer klaar voor dan de Rouches, zag analist Cisse Severeyns.

Verdiend die zege Cisse?

"Meer dan zelfs! Ze waren de betere ploeg. De eerste helft was nog gelijkopgaan, maar de tweede was Standard niet meer te bespeuren. De wil van Antwerp was groter. Standard was misschien wel fysiek vermoeid doordat ze meer wedstrijden speelden. Plus, Bölöni greep goed in door de twee zwakste spelers - Baby en Hongla - naar de kant te halen."

Waren dat om te beginnen al geen verkeerde keuzes? Refaelov deed het toch goed?

"Je zag gewoon dat ze Haroun misten. Faris loopt alle gaten toe, terwijl Hongla dat niet kon opbrengen. Op een gegeven moment zie je hem lopen naast een speler en het volgende is hij aan het wandelen. Gewoon omdat hij er niet aan kon."

En Baby?

"Ik kan het eigenlijk wel begrijpen als je de laatste wedstrijd tegen Eupen zag. Ik ben ook geen fan van Baby en dat zei ik toen ook tegen mijn maat in de tribune. Maar hij viel heel goed in. Hij was ongelooflijk sterk de laatste 20 minuten. Maar misschien is hij beter als invaller. Het was wel een goeie ingreep om Rodrigues en Benson erin te brengen. Die zorgden voor heel wat schwung en gevaar."

Hoe snel het eigenlijk kan keren... Bölöni lag enkele weken geleden bijna nog op straat.

"Voor Brugge zei ik nog dat ze toch dachten dat ze geen kans hadden tegen Club en dat ze die week afwachtten om hem buiten te smijten. En sindsdien hebben ze niet meer verloren. Het kan inderdaad snel keren."

Als analist of journalist is het trouwens onmogelijk te voorspellen wat hij gaat doen...

"(lacht) Ja, je kan niet voorspellen met wie hij gaat beginnen. Juklerod is dit seizoen een pak minder waardoor Ritchie De Laet in de ploeg kwam. Die deed het goed en ineens stond daar toch weer Juklerod. En gisteren was het weer de beurt aan Ritchie."

Trouwens, die deed het ook niet slecht hé?

"Niet slecht? Ik zag na de match Benson met de fles champagne voor Man van de Match. Die had in Ritchie zijn handen moeten steken. Hij haalt die bal van de lijn en scoort dan ook nog de 1-1. De Laet gaat door een muur als het moet."