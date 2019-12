Anderlecht trekt op stage met beperkt aantal spelers, Vercauteren geeft duidelijke waarschuwing

De winterstage van Anderlecht moet de basis leggen voor een kalmere periode. In Spanje wil Frank Vercauteren de puntjes eens deftig op de i zitten. De volgende weken gaat hij beslissen wie er mee mag.

Vercauteren is immers niet van plan om iedereen mee te nemen. Met een groep van 30 zal hij al zijn handen vol hebben. Momenteel lopen er 38 kernspelers rond op Neerpede, maar niet iedereen is even fit. Vercauteren wil van de stage geen revalidatie maken en neemt enkel fitte spelers mee.

Overgewicht

Pieter Gerkens zal dus problemen hebben om de stage te halen, want hij staat al maanden aan de kant. Andy Najar is overbodig geworden sinds de komst van Murillo en heeft nog maar een half jaar contract. Ze hopen dan ook om hem te verkopen.

Dan zijn er nog Samir Nasri en Zakaria Bakkali, die voorzichtig de training hervat hebben. Maar voor hen had Vercauteren ook een waarschuwing. Zowel Bakkali als Nasri sukkelen makkelijk met overgewicht. "We zullen zien hoe scherp ze staan na de feestdagen", aldus Vercauteren.

Dimata

Best niet te veel kroketten en mokkataart dus voor die twee. En wat met Nany Dimata? Die staat nog verder van een terugkeer, maar zegt zelf wel dat hij er bijna is. Daar denkt Vercauteren dus anders over: "Hij staat zelfs nog niet op het trainingsveld." Al kan Anderlecht een bijkomende spits duidelijk goed gebruiken.

En dan is er nog Anthony Vanden Borre. Op een gegeven moment gaat paars-wit daar ook klare wijn over moeten schenken. "We zullen zien", was alles wat Vercauteren daarover wou zeggen.