Ferber en Union teleurgesteld: "We verdienen het niet"

Union is er niet in geslaagd om de halve finale te halen in de Beker van België. Ze verloren met 0-1 van KV Kortrijk. Ferber was na de wedstrijd uiteraard teleurgesteld.

Roman Ferber betreurde de gemiste kansen voor Union Saint-Gilloise: "We kunnen deze wedstrijd 10 keer spelen zonder deze te verliezen," zei de spits bij Sudpresse. "We hebben een gebrek aan efficiëntie voor het doel, in tegenstelling tot Kortrijk, want zij scoren een stom doelpunt op een stilstaande fase. Daar gaat het bij voetbal vaak om. We verdienen het niet."

"Er stonden twee 1A teams op het veld vanavond," zegt Ferber. "We hoeven ons zeker niet te schamen voor ons spel. We hebben goed gespeeld tegen KV Kortrijk en ik denk dat als we op het einde van de wedstrijd hadden kunnen scoren, we gekwalificeerd waren. Het is jammer om de halve finale te missen.