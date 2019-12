Timide Marco Kana: "Brugge te sterk? Nee, dat zou ik niet zeggen..."

Het klasseverschil tussen Club Brugge en Anderlecht was donderdagavond immens. Blauw-Zwart bezorgde Anderlecht met de bekeruitschakeling de zoveelste tik van het seizoen.

In het begin van het seizoen werden de Anderlecht-jonkies zoveel mogelijk weggehouden voor de media. Sinds enkele weken is de 17-jarige Marco Kana vaste klant in de mixed zone. Ook hij liet zijn licht schijnen over de wedstrijd tegen Club Brugge.

"We begonnen enorm slecht aan de tweede helft, dat is jammer. Bij moment konden we toch mogelijkheden creëren als we ons spel speelden. Maar al bij al veel te weining. Toch moeten we in ons spel en in onze kwaliteiten blijven geloven. Dat hebben we te weinig gedaan vanavond", analyseert Kana. "We wisten dat ze met heel veel druk vooruit gingen spelen, maar als we kalm blijven, moeten we hier oplossingen voor kunnen vinden."

Probleem van kwaliteit?

Vooral in het laatste derde van het terrein bleef Anderlecht eens te meer onmondig. "Ik denk dat hun doelman geen bal moest pakken", bekent Kana. Dat is uiteraard te weinig als je je wil meten met een ploeg als Club Brugge. Dit is een grote ontgoocheling, want we wisten maar al te goed dat dit de korste weg was naar Europees voetbal."

Was Brugge dan niet gewoon te sterk? "Neen, te sterk, dat zou ik niet zeggen. Te veel respect? We blijven Anderlecht, he. We hebben respect voor onze tegenstander, maar wij willen elke thuiswedstrijd winnen. Ik denk dat we vanavond onze kwaliteiten niet optimaal benut hebben en daardoor tegen een nederlaag zijn aangelopen", besluit Kana.