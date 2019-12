Nikola Storm wil tegen KV Oostende terug proeven van de overwinning: "We moeten dringend nog eens winnen"

Kersvers vader Nikola Storm heeft het net als KV Mechelen moeilijk de laatste weken. Storm kleurde mee het seizoensbegin van Malinwa, vorige week zat Storm tegen zijn ex-club Club Brugge zelfs op de bank. Vrijdagavond ontvangt KV Mechelen KV Oostende.

KV Mechelen is nog altijd op zoek naar de eerste overwinning van de terugronde. Vrijdagavond komt KV Oostende op bezoek. Nikola Storm beseft dat die partij maar beter winnend afgesloten wordt. "In de groep leeft echt het gevoel dat er dringend nog eens gewonnen moet worden. Het is duidelijk dat we met die 5 op 21 in een dip zitten. We hebben duidelijk een tik gekregen, maar laat ons niet vergeten van waar we komen."

"De twee volgende wedstrijden worden belangrijk om met een goed gevoel de winterstop in te duiken. We staan trouwens nog altijd op plaats acht: de top 6 blijft in zicht", aldus Storm in GvA.

Ook over zijn eigen recente prestaties kan Storm niet tevreden zijn. "Natuurlijk besef ik dat ik niet in mijn beste vorm zit. Ik vind het jammer om op de bank te zitten, maar ik snap dat de coach naar een alternatief zoekt als het wat moeilijker loopt voor mij. Het was zuur om uitgerekend tegen Club Brugge op de bank te belanden, maar uiteindelijk was ik blij met het halfuurtje dat ik nog heb kunnen spelen."