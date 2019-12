Robin Henkens: "Nooit het gevoel gehad dat we de voorsprong uit handen gingen geven"

Lommel behaalde vrijdagavond een knappe en verdiende overwinning tegen ploeg in vorm Beerschot. Een serieuze opsteker voor de troepen van Peter Maes, die drie heel belangrijke punten nemen in de strijd om het behoud en hierdoor met een goed gevoel de winterstop in kan duiken.

Robin Henkens verzette bergen werk centraal op het middenveld van Lommel. Breed glimlachend blikte hij terug op de verdiende zege tegen Beerschot. "We stonden heel goed vandaag. En ook ons spel wordt steeds beter." "Ik ben er dan ook van overtuigd dat we vandaag verdiend de drie punten pakken. We hadden het even lastig na de pauze, maar ook daarna kregen we nog enkele kansen om het af te maken." "Al bij al is het een logische overwinning als je de wedstrijd bekijkt. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we de voorsprong nog uit handen zouden geven", aldus de ex-speler van KV Mechelen.