Waarom Anderlecht ineens in zijn bordeaux shirts speelt

Anderlecht speelde zondagavond voor het eerst in zijn bordeaux shirts. De vraag van velen was van waar dat shirt ineens kwam. Anderlecht wou dat al eerder bovenhalen, maar werd telkens teruggefloten.

Het was eigenlijk niet de bedoeling om met het derde shirt thuis te spelen. Ze wilden dat eens tijdens een bekermatch op verplaatsing gebruiken, maar zowel tegen Beerschot als tegen Moeskroen werd het afgekeurd door de scheidsrechters omdat het te veel leek op de shirts van de thuisploeg.

Om in 2019 toch nog eens met het derde shirt gespeeld te hebben besloten ze dat tegen Genk te doen, waar zich geen problemen mee voordoen. Volgende week tegen Antwerp - dat uiteraard in het rood zal spelen - is dat niet meer mogelijk.