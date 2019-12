Iedereen is het eens over één zaak na Gent - Club: "Moeten er iets aan doen" en "Zonde met twee zo'n goed voetballende ploegen tegen elkaar"

De Slag om Vlaanderen werd een echte zenuwenoorlog tussen KAA Gent en Club Brugge. Na het 1-1 gelijkspel waren spelers en coaches van thuis- en uitploeg het wel eens over een belangrijke zaak.

Het veld lag namelijk verre van optimaal in de Ghelamco Arena. "Het is jammer dat de twee bestvoetballende ploegen van het moment in de competitie tegen elkaar zoveel in duel moeten spelen en de lange bal moeten hanteren", vond Hans Vanaken.

"Het veld lag onverwacht slecht, ik had daar niet op geanticipeerd", vulde ook Philippe Clement aan. "Daardoor werd het een fysieke wedstrijd, met heel veel duels tegen een sterk Gent. Combinatievoetbal was onmogelijk op dit veld, daarom dat ik ook bijstuurde."

Iedereen speelt graag offensief voetbal, we gaan dit bekijken

Jess Thorup gaf zelf ook toe dat het veld niet ideaal was: "We wilden ook voetbal laten zien en dat was niet mogelijk op dit veld. Maar mijn team heeft wel duelkracht laten zien tegen een ploeg die ook dat enorm goed weet te beheersen. We wonnen duels, pakten de tweede bal. Daarover ben ik fier."

"De condities waren er niet echt om voetbal te spelen, maar de spirit van mijn team was goed. Verrast door het veld was ik niet, we hebben het zien evolueren de voorbije weken en het weer was verre van ideaal. We gaan zien wat we hieraan kunnen doen, want iedereen heeft graag een goed veld."