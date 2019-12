Nog meer miserie bij Anderlecht: weer een verdediger out

Het houdt niet op bij Anderlecht. De ziekenboeg was al duchtig gevuld en nu is er daar nog eentje bijgekomen. Op de zaterdagtraining blesseerde Elias Cobbaut zich. Als hij niet fit geraakt, zal Frank Vercauteren weer creatief moeten zijn.

Cobbaut nam na de terugkeer van Vincent Kompany de plaats op de linksachter in. Sieben Dewaele - die daarvoor op die positie speelde - is geschorst. Als Cobbaut, die wel in de selectie zat, niet fit geraakt, heeft Anderlecht amper mogelijkheden op de linksback.

Killian Sardella is immers ook nog bijzonder twijfelachtig. Dan komen ze al snel bij Yevhen Makarenko uit, die dit seizoen nog geen minuut speelde.