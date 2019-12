Sven Kums na puntendeling in de Ghelamco Arena: "Die tien punten achterstand? Alles kan als je in de goede flow zit"

AA Gent en Club Brugge deelden zondagavond de punten na een intense topper. Op die manier blijven de Buffalo's op 10 punten van Club staan.

Sven Kums reageerde na afloop realistisch: "We moeten misschien gewoon blij zijn met dit punt. Club krijgt nauwelijks doelpunten tegen en het is dan ook bijzonder moeilijk om terug op gelijke hoogte te komen. Het doelpunt van Vadis deed ons bijzonder veel deugd."

Door het gelijkspel blijft de kloof tussen Club en Gent wel erg groot: "We wilden winnen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Nu moeten we naar Standard en die wedstrijd is zeker belangrijk al zijn ze dat gewoon allemaal. Als we na de winterstop in de goede flow zitten weet ik nog niet waar we uiteindelijk zullen eindigen."