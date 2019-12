Een dubbele verrijzenis bij Anderlecht: Vlap en Zulj kunnen wél voetballen

Anderlecht won zondag met 2-0 van Racing Genk. Michel Vlap en Peter Zulj speelden een sterke partij.

Michel Vlap scoorde beide goals. Wat een vreemd seizoen beleeft hij toch?

Even terug naar vorig seizoen. Vlap was goed voor zestien doelpunten en zes assists bij Heerenveen. Al snel wordt duidelijk dat Anderlecht hem wil, maar in Friesland houden ze lang het been stijf. Uiteindelijk haalt Anderlecht hem binnen voor zo’n zeven miljoen euro.

Speeldag 1 van dit seizoen. Lotto Park. De Nederlander opent bij zijn debuut na dertien minuten de score en lijkt die twee minuten later zelfs te verdubbelen. Euforie bij alles wat paars en wit is. Marc Coucke zet net geen polonaise in op de tribune.

Het moet van het debuut van Youri Tielemans en Aleksandar Mitrovic in het seizoen 2013-2014 geleden zijn dat een nieuwkomer meteen zo’n impact had op het paars-witte spel.

Maar het tweede doelpunt werd afgekeurd en Anderlecht verloor uiteindelijk nog. Vlap bleef nog een paar weken in de basis staan, maar moest uiteindelijk steeds vaker op de bank plaatsnemen. De Nederlander werd een miskoop genoemd. 'De Hans Vanaken van den Aldi.'

En in de bekerwedstrijd tegen Club Brugge presteerde hij bleker dan de gemiddelde Fries.

Tegen Genk greep hij zijn herkansing met beide handen. Ook los van de doelpunten speelde hij een goede wedstrijd. In zijn rug zondag: Albert Sambi Lokonga en… Peter Zulj.

Het ongeloof was groot op de sociale mediakanalen van de recordkampioen toen de opstelling gepubliceerd werd. Vooral het feit dat Zulj de voorkeur kreeg op Edo Kayembe en Adrien Trebel zorgde voor onbegrip.

De ‘beste speler van Oostenrijk’ liet voor zondag ongeveer niets zien in het shirt van Anderlecht. Maar tegen Genk pakte de mayonaise plots wel. Tegen het Genkse trio -van 14,2 miljoen aankoopprijs- was Anderlecht gewoon baas.

Zulj ontdekte dat hij ook passes vooruit kan geven en de wisselwerking met Vlap en Sambi Lokonga verliep prima.

Vrijdag volgt opnieuw een serieuze test op de Bosuil. Wellicht opnieuw met Zulj én Vlap. Eén zwaluw maakt de lente niet, maar deze keer zal de verontwaardiging op de social media groot zijn als de twee niét starten.