Er wordt steeds meer gegokt op voetbal: kansspelcommissie vraagt strengere regels

Tijdens de play-offs van afgelopen seizoen is er 28 procent meer gegokt in België dan in de periode voordien. Dat blijkt uit een rapport van de kansspelcommissie.

Het Nieuwsblad kon de cijfers inkijken. Tijdens de play-offs werd er 4,27 miljoen per dag ingezet in België. De winstmarge van de gokbedrijven steeg dan weer met negentig procent. “Gokreclame is alomtegenwoordig in het voetbal”, concludeert de Kansspelcommissie. “Bij elk ­medium dat gelinkt kan worden aan het voetbalgebeuren en de beleving er rond worden voetbalsupporters op grote schaal ­geconfronteerd met gokreclame.” De Kansspelcommissie vindt het vooral problematisch dat jongeren ongefilterd in aanraking komen met de gokreclame en vraagt actie van de politiek. Dat dreigt slecht nieuws te worden voor de Belgische profclubs, die zowat allemaal gesponsord worden door goksites.