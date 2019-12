Eerste wintertransfer Antwerp bijna een feit: Congolese international op komst

Antwerp zou met haar eerste wintertransfer bezig zijn. Het gaat om Avadongo, een Congolese international.

Antwerp is al actief op de transfermarkt. Volgens de Congolese media heeft de Belgische club al een deal met haar eerste aanwinst van de winter. Avadongo zou al een driejarig contract getekend hebben en wacht nu op zijn visum om in België te kunnen spelen.

De 23-jarige centrale verdediger, die voor AS Vita in zijn thuisland speelt, speelde afgelopen oktober zijn eerste twee interlands met de Democratische Republiek Congo. Hij is dus een landgenoot van Mbokani.